Mehmet Altıparmak: 3 puana çok yaklaşmıştık

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan lider Hatayspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak zirve adına çok önemli olan maçta kazanmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Zeminin kötü olduğunu anlatan Altıparmak, "Zemin futbol oynamak isteyen iki takım açısından iyi değildi. İkinci yarıda golü attıktan sonra maçı koparacak pozisyonlar bulduk. Rakibin de pozisyonları var. İki zirve takımının adına yakışır bir mücadele oldu. Bizim tek üzüntümüz maçın sonlarında yakaladığımız avantajı kaybetmemiz oldu. Böyle zor bir deplasmanda inanılmaz mücadele ederek bir puan aldık ama 3 puana çok yaklaşmıştık. Artık bu maçı unutacağız. Haftaya önemli bir final var, ona hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.