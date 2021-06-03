Mehmet Ali Ekin: Avrupa şampiyonluğunu alıp geleceğiz

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Antrenör Mehmet Ali Ekin, şampiyonluğa giden süreci anlattı. Ekin, "Şimdi her son bir başlangıç diyerek Ayşe ile yola çıktık. Şimdi Dünya Şampiyonası bizim için geride kaldı. Ülke için devam ediyor ama bizim için geride kaldı. Dün bir antrenman yaptık, bugün antrenmanlarımız var. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Büyüklerde Avrupa Şampiyonluğunda da bizim madalyamız yok. Hemen hedefliyoruz, hatta ikilisi, Ayşe'nin üçlüsü var. Belki orada da madalya alırız hesabıyla antrenmanlarımızı başladık" diye konuştu.

"AYŞE BEGÜM'E 15 KİLO VERDİRDİK"

'Film tadındaydı, siyahı vardı beyazı vardı. Arka planı o kadar detaylı ki aileden başlayıp teşekkür etmek lazım' diyen antrenör Mehmet Ali Ekin, "Ben antrenör boyutuyum, teknik taktiğini veririm. Ama bir de bunun psikolojik boyutu var, bilimsel boyutu var. Celal Bayar Üniversitesi'nden atletik performans hocalarımız bize destek oldular. Psikologlarımız, beslenme uzmanlarımız... Çünkü ergenlikten genç kadınlığa geçen bir evre var. O evrede alınan kilolar var. Ayşe Begüm'e 15 kilo verdirdik bu dünya şampiyonası sürecinde. Çok hızlı alınan kiloların neticesinde" ifadelerini kullandı.

"80 SANİYEDE HER ŞEYİ YAPMANIZ LAZIM"

Antrenör Ekin, teknik taktik anlamda ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonuç olarak bu performans adı aerobik cimnastik olsa da adı aerobik, 80 saniyede her şeyi yapmamız gereken bir sürecin içerisindeydik. Güzeldi, teknik taktik anlamda elimizden gelen her şeyi yaptık ama dediğim gibi film gibiydi. Ayşe Begüm'ün düştüğü yerlerde ailenin ayrı bir desteği var. Suat Başkanın sürekli arayıp ona ağabeylik bize liderlik yapması. 'Ayşe bak burada düşmüş olabilirsin ama biz de bunu yaşadık, kendine şunu söyle' gibi söylemlerinin olması."

"ŞAMPİYONLUK 2 YILLIK BİR PLANDI"

Pandemi süresinde 3 ay zoom üzerinde çalışma yaptıklarını Ekin, "Bir gün antrenman esnasında sayın bakanımız Manisa'ya geldi. Ayşe Begüm'ü istedi. O 2 gün de Ayşe Begüm'ün morali çok kötü ve bir şeyler yaptırmamız lazımdı. Bakan bey ne dediyse Ayşe Begüm salona çok farklı bir tarzda geldi, çok mutlu geldi. Bunların hepsi bir hikaye aslında, küçücük çocukların Ayşe Begüm'ün bir anda bir hareketi yapamadığında 3-4 tanesinin bir araya gelip, 'Ayşe abla hadi yaparsın' deyip Ayşe'yi kaldırmaları ve Ayşe'nin o hareketi yapması bizi çok duygulandıran kamera arkası görüntüleri aslında bunlar. Ama biz bunu çok istemiştik. Çok planlanarak, programlanarak yapılan bir şey. Aslında 2 yıllık bir plandı. Pandemi işin içine girdi ve bizim planlarımız aksadı. 3 ay Ayşe Begüm evde kaldı. Zoom bağlantılarıyla biz Ayşe Begüm'le akşam yatarken, sabah kalktığında öğlen yemek yerken, antrenman yaparken zor bir süreçti. Hemen ardından Suat başkan aradı ve açılır açılmaz biz İzmir TOHM'a gittik. Orada çalışmalar, bu 3 aylık gerileme dönemini tekrar toparlama dönemine çevirelim diye. Hemen ardından il müdürümüz bize destek oldu, salonda hemen o yardımcı oldu. Yani çok fazla destek vardı. Bir taraftan da Ayşe'ye sürekli yağan mesajlar var. 'Ayşe abla ne zaman şampiyon olacaksın? Ayşe abla hadi bir daha şampiyon ol' diye bütün ülke aslında arkamızdaymış bizim" şeklinde konuştu.

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA/ANKARA,(DHA)