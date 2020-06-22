Mehmet Akif Üstündağ: Liglerimizi eylülde başlatmayı planlıyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020-2021 sezonuyla ilgili statü ve takvim çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Liglerimizi eylülde başlatmayı planlıyoruz. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi yeni sezonda 16 takımla oynanacak." dedi. Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon küme düşme olmadığını hatırlatan Üstündağ, "Yükselen ekiplerle birlikte Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi’nde 16 takım yer alacak. Takım sayısının artması nedeniyle statüde değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda da statü çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl bir yol izleyeceğimizi önümüzdeki birkaç gün içerisinde belirleyeceğiz." diye konuştu.

Yeni sezonla ilgili her zaman olduğu gibi yine kulüplerin görüşlerini alacaklarını belirten Üstündağ, şöyle devam etti:

"Kulüplerimizin görüşlerine önem veriyoruz. Federasyon olarak samimiyet ve şeffaflık olmazsa olmazlarımızdandır. Bu anlamda voleybol camiasının mutlu olacağı, güzel bir süreç yürüteceğimize inanıyorum. Gerek kupa gerekse lig hakkında çalışmalarımızı en kısa zamanda camiamızla paylaşacağız."

Avrupa kupalarına katılacak takımlar

Mehmet Akif Üstündağ, ligleri tescil ederek Avrupa kupalarında mücadele edecek takımları da belirlediklerini dile getirdi.

Statü gereği play-off oynanmadan şampiyonun da ilan edilemeyececiğine dikkati çeken Üstündağ, "Ligimizdeki 12 takımın 6’sının Avrupa süreci var. Kadınlarda ve erkeklerde takımlarımız CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, CEV Challenge Kupası ve Balkan Kupası’nda mücadele ediyor." ifadelerini kullandı.

Liglerde yeni sezonu heyecanla beklediklerini dile getiren Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sıralama bizim için önemliydi. Şampiyon belirlemedik çünkü statümüz, ’Şampiyonluğu play-off’lar belirler’ diyor. Play-off etabını da şartlar gereği oynatamadık. Liglerimizde 2020-2021 sezonunu büyük bir heyecanla karşılayacağız. Liglerimizin Avrupa ve dünyanın en gözdeleri arasında yer alması bize çok büyük mutluluk ve gurur veriyor."