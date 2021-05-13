Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Efeleri’yle bayramlaştı

TVF’den yapılan açıklamada, Başkan Üstündağ’ın bayram ziyareti kapsamında bir araya geldiği milli oyuncular ve teknik heyetle sohbet ettiği belirtildi.

Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada, "Bugün burada sizinle bir araya gelince eski günleri hatırladım. Bayramlarda sürekli müsabakalar için seyahat etmiştik. Çoğu zaman gurbette bayramı geçirdik. Sağlık ve mutluluk daha önemli. Sporculuk hayatında bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Bazen sevdiklerinizle ve ailenizle bir arada olamayabiliyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum. Bu özel günde sizinle bir arada olmaktan son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Federasyon Başkanı olarak değil bir abiniz ve büyüğünüz olarak sizlerle olmak beni mutlu ediyor, gururlandırıyor." diyen Başkan Üstündağ, şunları kaydetti:

"Güzel bir aileyiz. Voleybolumuzun geldiği nokta çok güzel. İnanın sizler sahada başarıları elde ettikçe bizlere sadece gurur duymak ve sevinmek düşüyor. Güzel şeyleri hep birlikte başaracağız. Erkek voleybolumuzun da sıçrama yapacağı bir sürecin geldiğini düşünüyorum. İnşallah daha güzel, sağlıklı günler bizim olacak. Aileleriniz ve sevdikleriniz başta olmak üzere tüm camianın sağlıklı olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."

Ziyaretten dolayı Mehmet Akif Üstündağ’a teşekkür eden A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey ise, "Başkanımıza böyle güzel ve özel bir günde, bizlere bu ortamı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Rahat ve izole bir şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizlerin rahat edebilmesi adına sağlanan tüm imkanlar için teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk." diye görüş belirtti.