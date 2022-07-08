1461 Trabzon FK Teknik Direktörü Mehmet Ak, fikstür çekimi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Fikstürlerin belli olmasıyla birlikte bir adım daha yaklaştıkları 2022-23 futbol sezonunun herkes için hayırlı olmasını dilediğini belirten Ak, “1461 Futbol Kulübü olarak hedefimiz Türk futboluna oyuncu kazandıran, genç ve mücadele eden bir yapı oluşturmak. Kadromuzda bulunan değerli oyuncular, TFF 1. Lig ve Süper Lig ekipleriyle transfer görüşmeleri gerçekleştiriyorlar. Bazı oyuncularımızın da transferleri gerçekleşti. Kendilerine gönülden başarılar diliyorum. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda da amacımız genç ve yetenekli oyuncuları belirleyerek bu isimlere katkı sağlamak olacak. Hem kendi yarışma stratejimiz içerisinde hem de Türk futboluna yetenekli isimler kazandırma noktasında bir düzen oluşturmanın çabası içinde olacağız” dedi.

“Söylemlerle yetinmeyip konuştuklarımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor”

Çağın gereklerine uygun bir antrenman sistemi ile 2022-23 sezonunda çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Mehmet Ak, “Teknik ekip olarak tüm yol arkadaşlarım ile Türk futbolunda yeni bir vizyon ve misyon hedefi ile yola çıkmak istiyoruz. Amacımız genç oyunculara altı dolu değerler kazandırarak Türk futboluna sunmak olacak. Sezon boyunca oynayacağımız her takıma karşı büyük bir saygı ve sıkı bir mücadele ile sahada yer alacağız. 2. Lig zor ve oldukça değerli takımların yer aldığı bir lig. Biz de önemli ve değerli bir takımız. Mücadele anlamında her maçta isteğimizi ve arzumuzu sahaya yansıtacağız. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nun bu sene koymuş olduğu hedef doğrultusunda planımızı, programımızı yapıp kendimizi bu yönde geliştireceğiz. Bunlar hep saha içerisinde antrenman ile olacak işler. Söylemlerle yetinmeyip konuştuklarımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu noktada tüm gücümüzle çalışacağız. Pazartesi gününden itibaren antrenmanlarımıza başlayarak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

İHA