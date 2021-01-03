Mehmet Ak: Son ana kadar mücadeleye devam ettik

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "90+4’e kadar mücadeleye devam ettik" dedi.

Ankaraspor, TFF 1. Lig’in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’a 5-3 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor. Aslında sistem takım karşı doğru bir oyun başlangıcı yaptık. Hem pozisyon anlamında hem de oyunun akışı içerisinde doğru hamlelerle devam ederken kontrolsüz bir pozisyonda golü yedik. Arkasından hemen ikinci golü yedik ama oyundan asla düşmedik. Deplasmanda 2-2’ye getirmek özgüven de vermişti ikinci devre için. İkinci devreye daha etkili başlayacağımızı düşünürken, üst üste 2 golle deplasmanda 4-2 geriye düşerseniz, bulunduğumuz noktadaki puan tablosundaki bir takım için de oyunu çevirmek zor olabiliyor. Asla oyundan düşmedik. 90+4’e kadar mücadeleye devam ettik. 3. golü bulduk. Önümüzde Adana maçı var. Adana maçından sonra devre arası süremiz var. Orayı en iyi şekilde değerlendirip ikinci devreye farklı bir heyecanla farklı bir mücadeleyle başlamak istiyoruz. Üzgünüz, rakibimizi tebrik ediyoruz. Adana maçıyla daha iyi olmaya, üzerine koyarak devam etmeye ve hak ettiğimiz 3 puanı alarak ilk devreyi bitirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz" diye konuştu.