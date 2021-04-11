Mehmet Ak: Oyuncularım çok önemli bir galibiyete imza attılar

Kalan 5 haftayı değerli kılabilmek için galip gelmeleri gerektiğini bildiklerini vurgulayan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, Adanaspor ile oynadıkları maçın ardından şunları kaydetti:

Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok önemli bir galibiyete imza attılar. Bu galibiyet, Altay maçı için de büyük bir moral olacak. O maçı da kazanırsak çok farklı şeyler düşüneceğiz. Ligin ayağı kısalıyor. Bütün takımlar zorlu maçlar oynuyor. Bizim rakiplerimizin puan kaybetmesi nedeniyle bu maçı kazanmamız çok daha anlamlı hale gelmişti. Bir üst takımla 3 puan fark var, onun üstündeki takımla da 8 puana indirdik. 5 maç var. Kalan haftaların tamamını kazanırsak, ligde kalmamız zor ama imkansız değil. Adanaspor’u da tebrik ediyorum."

AA