Mehmet Ak: Mağlubiyet psikolojisinden kurutulacağız

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Ankaraspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, Adana Demirspor maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek , "Aslında istediğimiz şekilde de oyun başladı ki 2. bölgede kompakt oynayıp savunma arkası Marcusla, Olatunbosunla ve Samedle pozisyon bulma aşamasında geçişleri doğru yaptık. İşte bazen oyunun hükmedemediğimiz bazı bölümlerinde penaltı pozisyonuyla karşı karşıya kaldık. Hemen hemen ilk yarı, rakibe penaltı pozisyonunda, ceza sahamızın içerisine bile girdiklerini hatırlamıyorum ama penaltı pozisyonuna engel olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ak, "2. devre, 1-0 iken hamleler yaptık topumuz direkten döndü. Sonra geriye koşma konusunda rakip hızlı çıkınca 2. golü yedik. Tabi deplasmanda 2. golü yedikten sonrada oyuna tutunma konusunda, golü de bulamıyorsanız maçın böyle bitmesi kaçınılmaz oldu." dedi.

Bundan sonraki maçlarda daha net oynamak için hazırlanacaklarını aktaran Ak," Mağlubiyet psikolojisinden bir an önce kurutulacağız. İyi bir takımız iyi oyunculara sahibiz, bu psikolojiyi üstümüzden atacağız. Bundan sonraki maçları daha net, daha iyi oynamak için hazırlıklarımızı da yapacağız ki Adana Demirspor maçından öncede bu hazırlıkları gerçekleştirmiştik. Cuma günü Altınordu maçıyla tekrardan bir galibiyetle önümüzdeki süreci daha iyi değerlendirmek istiyoruz." diye konuştu.