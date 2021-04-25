TFF 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Ankaraspor sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etmesine rağmen, iki hafta kala lige veda etti. Karşılaşmanın ardından Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazanmalarına rağmen lige veda ettiklerini ancak kalan 2 haftada en iyi şekilde oynayacaklarını belirten Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Galip geldiğimiz bir maçta sevindik ama günün sonunda lige veda ettik. Kalan 2 maçı da en iyi şekilde oynayıp atılacak 1 golün alınacak 1 puanın bile bizim için önemi var. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Maça gelince aslında son 5 haftada alınan 10 puan vardı. 5 haftadaki oyunun istek ve arzusuyla oyuna başladık. Karşımızda aslında çok rahat, ne ligden çıkma nede ligden düşme anlamında rahat olan, istediklerini yapabilen ve kaliteli oyunculardan kurulu bir Bandırmaspor vardı. Aslında bu maçı şöyle tasavvur edebiliriz; kümede kalmanın kazanılacağı bir maç olsa 2-1’den 3-2’ye maçı getirmek bizim için çok büyük bir özveri gerektirdi. Oyuncularımız bunu gerçekleştirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Geriye dönüp baktığımızda 5 haftada alınan 10 puan atılan 17 gol var. Bu oyuncuların son 5 haftadaki mücadelesi, kümede kalma isteği arzusu gerçekten takdire şayandı. Son 2 maçımıza en iyi şekilde değerlendirip ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ankaraspor’a yakışır şekilde ligi tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA