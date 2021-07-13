Mehdi Boudjemaa: Ngolo Kante gibi olmak istiyorum

Hatayspor'un sessiz sedasız Fransa 3. Lig'inden kadrosuna kattığı Mehdi Boudjemaa ilk röportajını Fanatik’e verdi. 23 yaşındaki oyuncu ilginç transfer sürecini ve kendi oyun stilini anlattı. "Kendine özgü bir futbol anlayışı olduğunu belirten Boudjemaa "NGolo Kante gibi bir futbolcu olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

'Ömer hoca bize ulaştığında şaşırdık'

Türkiye Ligi'ni takip ediyordum. Hatayspor'u da takip etme fırsatım oldu. Çünkü dikkat çeken bir çıkış ortaya koydular. Fransız futbolcular da oynuyordu. Öncelikle teknik direktörümüz Ömer Erdoğan benimle iletişime geçti. Kurduğu iletişimin beni etkilediği ve bu transferde kilit rol oynadığını söyleyebilirim. Hatta menajerim Cissoko ile ilk görüştüklerinde çok şaşırmıştık. Bize nasıl ulaştınız diye. Ancak geçen ocak ayından beri Ömer hocanın ekibi beni takip ediyormuş. Bu da açıkçası beni etkiledi diyebilirim.

RÖPORTAJIN TAMAMI FANATİK YOUTUBE KANALINDA





'Hayatım boyunca böyle sıcak ortam görmedim'

Hatayspor dışında başka kulüplerden de teklifler vardı. Menajerimle oturup konuştuk ve bu kulüp çıkış yakalayacağım bir kulüp olacağı kararını verdik. Takım arkadaşlarım beni inanılmaz karşıladı. Ben hayatım boyunca böyle sıcak bir takım ortamı görmedim. Türkiye'de iyi bir futbol ortamı olduğundan hep bahsediliyordu ancak ben bu kadarını beklemiyordum.

'Sahada her şeyimi ortaya koyarım'

Ben futbola 10 numara olarak başladım. Eğitimimi hep bu yönde almıştım. Ancak biraz daha gelişmeye başladıktan sonra 6 numara oynamaya başladım ve kendimi en rahat hissettiğim bölge orası. Savunmanın her alanında oynama özelliğim var ancak çift yönlü orta sahayım. Benim için en önemli şey sahaya çıktığımda her şeyimi ortaya koymak.

'Ngolo Kante gibi olmak istiyorum'

Kimseyi örnek almadım. Çok farklı kendime özgü bir oyun stilim olduğunu düşünüyorum. Saha içinde top kaybetmekten nefret eden bir yapım var. Top kaybetmek hiç hoşlanmadığım bir şey. Ancak Ngolo Kante beğendiğim bir oyuncu. Onun gibi büyük bir futbolcu olmak istiyorum.

'Hatayspor futbolcular için vitrin'

Hatayspor geçen sezon iyi ligde yeni olmasına rağmen iyi bir çıkış yakaladı. Rayan Aabid gibi, Boupendza gibi oyuncular dikkat çeken performanslar ortaya koydu. Ben de Hatayspor'u vitrin olarak görüyorum. Bence artık çok daha yakından takip edilen bir kulüp. Takım olarak geçen sezondan dahi iyi bir performans ortaya koymak hedefimiz olacak.

'Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"

Yatabare benim çok yakından tanıdığım arkadaşım. Uzun yıllardır burada futbol oynuyor. Türkiye'yi inanılmaz seviyor. Kariyerinden sonra Türkiye'de yaşamak istiyor. Bunu bilmek bile benim Türkiye'ye gelmemde mutlaka etkili oldu. Hatayspor taraftarının ilgisi muhteşemdi. Özellikle sosyal medyadan çok güzel tepkiler aldım. Hepsine cevap vermeye çalıştım. Taraftarın önüne çıkmak için şimdiden sabırsızlanıyorum.

Yakup Çınar – Özel Röportaj