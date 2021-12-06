2021 yılında Megasaray Tenis Akademi’de düzenlenen üçüncü ATP Challenger turnuvasının tekler finalinde 24 yaşındaki Portekizli raket Nuno Borges ile 26 yaşındaki Büyük Britanyalı Ryan Peniston karşılaştı. Toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda Borges, ilk servislerinden yüzde 84 puan çıkarıp 1 saat 18 dakikalık mücadele sonunda Peniston’u 6-4, 6-3’lük setlerle yenerek ilk ATP Challenger şampiyonluğunu kazandı.

Antalya’nın tenis anlamında gelişmiş bir şehir olduğunu söyleyen Borges, “Antalya’ya ikinci kez geliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Konaklama, ulaşım ve organizasyon gerçekten çok iyiydi. Harika bir hafta geçirdim. Türkiye’de Yankı Erel ve Ergi Kırkın ile oynadım. Onlar gerçekten harika bir takımlar. Türk tenisini parlak bir gelecek bekliyor” dedi.

Çiftlerde ise şampiyonluk kupasını Chun-Hsin Tseng/Yu Hsiou Hsu ikilisini 3-6, 6-2, 12-10 yenen İtalyan tandem Riccardo Bonadio/Giovanni Fonio kaldırdı.

Sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Okumuş ve Club Megasaray Hotel Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk takdim etti.