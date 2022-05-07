Mega Fight Arena 8 Ekim’de İstanbul’da

İstanbul dev bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. Boks ve Kick Boks’un önde gelen isimlerinin mücadele edeceği Mega Fight Arena’nın, 8 Ekim 2022 tarihinde Fenerbahçe Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda düzenleneceği açıklandı. Dün karşılaşmaların yapılacağı spor salonda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan, gecenin organizatörü Burak Mataracı ve Birol Topuz, hem dünyadan hem Türkiye’den çok önemli dövüşçüleri bir araya getireceklerini söyledi.

Mataracı ayrıca “Bu yıl Türkiye’de 4 organizasyon yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzde duracağız. İlkini ocak ayında yaptık. 8 Ekim’de ikincisi yapacağız ve devamını da getireceğiz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Gelen konuklarımıza unutamayacakları bir gece yaşatacağız” dedi.

Ünvan karşılaşmalarının da yapılacağı geceye katılan önemli isimler arasında Erol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi, Thomas Horn gibi yıldızlar bulunduğu açıklandı.

Ses ve ışık gösterileriyle görsel bir şova dönüşecek olan gecede birbirinden ünlü yıldızlar da sahne alacak. “Bonbon” şarkısıyla dünya müzik listelerini kasıp kavuran Era İstrefi ise geceye konuk olacak en önemli isimlerden biri.