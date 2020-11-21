Medvedev, Schwartzman’ı 2-0 mağlup etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nde Rus Daniil Medvedev, Arjantinli Diego Schwartzman’ı 2-0 yendi. İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti. Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün kapanış maçında, 4 numaralı seri başı Medvedev ile 8 numaralı seri başı Schwartzman karşılaştı.

Medvedev, 1 saat 13 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup etti. Sezon sonu turnuvasında çıktığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Medvedev, yarı finalde İspanyol Rafael Nadal ile karşılaşacak.