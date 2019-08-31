Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdıktan sonra bu sezon Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçtan da eli boş dönen Medipol Başekşehir, Enzo Crivelli ve Fredrik Gulbrandsen'in ardından kadrosunu bir golcüyle daha güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'den Nabil Djellit'nin kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı habere göre Turuncu Lacivertliler, Bundesliga 2 ekibi Dynamo Dresden'de forma giyen 22 yaşındaki Sengalli santrfor Moussa Kone'nin transferini bitirdi. Djellit, Başakşehir'in oyuncunun bonservisi için 3,5 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler