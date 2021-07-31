Medipol Başakşehir’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir sabah antrenmanıyla çalışmalarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 3 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman duran top çalışmasıyla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Ahmed Kutucu ve Atabey Çiçek idmana katılmadı. Enzo Crivelli ise kondisyoner eşliğinde çalıştı.

Turuncu-lacivertli ekip hazırlık maçında bu akşam saat 19.00’da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.