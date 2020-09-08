Medipol Başakşehir'de transfer gelişmesi! Belçikalı yıldız Chadli bugün İstanbul'a geliyor
Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli bugün İstanbul’a gelecek.
İstanbul’a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.
Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.
İSTANBUL (AA)