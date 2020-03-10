Medipol Başakşehir’de Kopenhag maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5’e 2 pas çalıştı.

10 Mart 2020, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir’de Kopenhag maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag’ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5’e 2 pas çalıştı. İdman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

İSTANBUL (AA)

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