Medipol Başakşehir’de Galatasaray mesaisi sürdü
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında bulunan sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında bulunan sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İdman, 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından geniş alan oyunuyla tamamlandı.
Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA