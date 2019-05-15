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Medipol Başakşehir’de Galatasaray mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında bulunan sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 17:06
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Medipol Başakşehir’de Galatasaray mesaisi sürdü

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü Galatasaray’a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında bulunan sahada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdman, 5’e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından geniş alan oyunuyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA

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