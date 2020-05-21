Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, iki ayrı grup halinde antrenmanlarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve şut çalışmalarıyla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertliler, yarın saat 10.30 ve 17.00’de iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

İSTANBUL (DHA) -