Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 18. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarını tamamladı.

17 Ocak 2020, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 18. haftasında yarın sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanında yer alan sahadaki idman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5’e 2 pas oyununun ardından pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 18. haftasında yarın saat 17.00’de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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