Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

18 Eylül 2019, Çarşamba 23:27
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Medipol Başakşehir, Roma maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın başında turuncu-lacivertli ekip takımın maskotu da olan "Bozbaykuş"la fotoğraf çektirdi. Isınma hareketlerinin ardından oyuncular antrenmana 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolculara, teknik direktör Okan Buruk’un da katıldığı gözlendi.

Medipol Başakşehir’in maç öncesi son idmanını kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.

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