Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde 2 ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, pas ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı. Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup halinde yapacağı idmanlarla devam edecek.

AA



