Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadığı belirtildi.
Boli Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım’ın fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
https://twitter.com/ibfk2014/status/1383101100685934592