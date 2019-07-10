Medipol Başakşehir Azubuike'yi transfer etti

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Azubuike'yi transfer ettiğini açıkladı.

10 Temmuz 2019, Çarşamba 14:07 Son Güncelleme:
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Medipol Başakşehir Azubuike'yi transfer etti

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son anda Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı orta saha Azubuike'yi transfer etti.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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