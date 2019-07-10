Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son anda Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Nijeryalı orta saha Azubuike'yi transfer etti.
Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.