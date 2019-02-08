Juventus'un 31 yaşındaki Faslı stoperi Medhi Benatia, devre arasında Torino devinden ayrılarak Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmuştu.

Dün yeni takımıyla resmi sözleşmeye imza atan yıldız isim, transfer sürecine yönelik olarak çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

Ocak ayında kendisini İngiliz devi Manchester United'ın da istediğini söyleyen tecrübeli savunmacı, bu teklifi dini nedenlerden ötürü reddettiğini ifade etti.

"Çocuklarımın Müslüman bir ülkede büyümesini istiyorum." diyen Benatia, "Ülkemden Katar'a gittiğim için çok eleştiri aldım ama herkesin kararıma saygı duymasını istiyorum. Zira bu karar, benim ve ailem için en iyisiydi." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler