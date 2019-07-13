Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başlıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin kulüplerin borçlarına ilişkin yapılandırma çalışmaları aşamasında, yapılandırma imzasını atan ve borçlarını 2 yıl ödemesiz, 5 yıllık yeni yapılandırmayla düzene sokmayı hedefleyen Beşiktaş, şimdi de transfer konusunda adımlarını atmaya başlıyor.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü formasını kiralık olarak giyen Tlyer Boyd'la her konuda anlaşmaya varan siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanırken, Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim ise Brezilyalı stoper Vitor Hugo oldu. Vida'nın yanına iyi bir savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, 1.87'lik oyuncuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu transferde yaşanan bir diğer gelişme ise Gary Medel'in İtalya'ya transferinin söz konusu olması. Copa America boyunca Medel'i takip eden Fiorentina'nın bu futbolcu için nabız yokladığı, Beşiktaş'ın da İtalyan kulübünden bonservis ve 1 futbolcu talep ettiği öğrenildi.

Beşiktaş kapıyı 7 milyon Euro'dan açtı

Gary Medel için Beşiktaş'ın talebini yoklayan Fiorentina, 7 milyon Euro'luk bonservis talebini düşürmek için pazarlıklara başlarken, Beşiktaş, İtalyan ekibinden futbolcu talebinde bulundu. Medel transferi için fiyatı aşağıya çekmek isteyen Fiorentina, bu pazarlığa sıcak bakıyor. Ancak Medel'in henüz Fiorentina ile anlaşmaya varmaması, transferi çıkmaza sokan bir diğer durum. Vitor Hugo'yu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Medel'in transferinin gerçekleşmemesi durumunda dahi, 1.87'lik Brezilyalı stoperi kiralık olarak transfer etmek istiyor. Bunun için girişimlerine başlayan siyah-beyazlılar, Fiorentina ile son pazarlıkları görüşmeye başladı.

Bozhan Memiş / İSTANBUL (İHA)