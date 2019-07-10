Medel transferinde son dönemeç!

Beşiktaş'ta Medel'in durumu tam anlamıyla netleşmedi. Bir süredir Şilili futbolcu için Siyah-Beyazlı yönetimle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Fiorentina'nın yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İtalyan kulübünün bu transferi kısa sürede bitirmeye kararlı olduğu öne sürüldü.

6 MİLYON EURO

Maddi olarak büyük bir çıkmaz içinde olan Beşiktaş Yönetimi'nin Şilili futbolcu için 6 milyon Euro istediği belirlendi. Bu transferde bu hafta içersinde yeni gelişmeler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MEDEL'İN DURUMU BİLMECE

Beşiktaş Yönetimi'nin Medel'i bir an önce satmayı planladığı öne sürüldü.

Kaynak: Takvim