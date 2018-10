Medel ömre bedel!

Medel Beşiktaş'ı sırtlıyor... Şilili yıldız bugüne kadar Siyah-Beyazlı formayı 53 kez giyerken verilen her görevi harfiyen yerine getirdi. Bu maçların 34'ünde ön libero, 15'inde stoper, 3'ünde sağ bek ve 1'inde sol bek oynayan Medel her pozisyonda da formasını sonuna kadar ıslatarak alkış aldı. Beşiktaş'ın jokeri olan Medel hocasından da tam not aldı.

​TOP ÇALMADA 1. SIRADA YER ALDI

Kayseri maçında Caner'in cezalı, Adriano'nun da sakat olması nedeniyle sol bekte görev alan Medel 67 isabetli pas gerçekleştirirken en iyi pas yapan 3. isim oldu. Medel 9 top çalarak bu alanda da 1. oyuncu oldu.

MEDEL 83 KEZ TOPLA BULUŞTU

Medel Kayseri maçında 2 kez top kaparken 2 kez de hava topu kazandı. 83 kez topla buluşan Medel topla buluşmada da 2. sırada yer aldı. Maçta 1 top kaybı yapan Medel hiç faul yapmayarak takdir topladı.

Kaynak: Takvim