Medel o takıma gitmek istiyor

Türkiye’deki geleceğiyle alakalı sezon sonunda karar verecek olan Gary Medel için önemli bir açıklama geldi. Şilili yıldızın yakın arkadaşı Cristian Erbes, “Boca Juniors’u çok seviyor ve geri dönmek istiyor” dedi.

17 Nisan 2019, Çarşamba 12:09
- A +
Medel o takıma gitmek istiyor

Beşiktaş’ta geleceğiyle ilgili karar verme aşamasında olan Gary Medel için flaş bir açıklama geldi. Arjantin ve Şili medyasında yer alan haberlerde, Medel’in Boca Juniors’ta oynamak istediği yazıldı. Medel’in yakın bir arkadaşının sözleri kullanılarak, tecrübeli orta sahanın Beşiktaş’la vedalaştıktan sonra Boca Juniors’a gideceği kaydedildi.

Medel’in arkadaşı Cristian Erbes, “Gary Medel ile hep konuşuyoruz. Gerçekten Medel, Boca Juniors’u çok seviyor. Hatta biliyorum ki Boca’ya geri dönmek istiyor. Türkiye’deki sözleşmesi sona erince Boca’ya ya da Catholic University takımına gidecek” dedi.

31 yaşındaki Medel’in Beşiktaş’la Haziran 2020’de bitecek. Ancak Şilili yıldız, sezon sonunda Beşiktaş’la yollarını ayırma konusunda bazı girişimlerde bulunmayı düşünüyor.

(Milliyet)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.