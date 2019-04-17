Medel o takıma gitmek istiyor

Beşiktaş’ta geleceğiyle ilgili karar verme aşamasında olan Gary Medel için flaş bir açıklama geldi. Arjantin ve Şili medyasında yer alan haberlerde, Medel’in Boca Juniors’ta oynamak istediği yazıldı. Medel’in yakın bir arkadaşının sözleri kullanılarak, tecrübeli orta sahanın Beşiktaş’la vedalaştıktan sonra Boca Juniors’a gideceği kaydedildi.

Medel’in arkadaşı Cristian Erbes, “Gary Medel ile hep konuşuyoruz. Gerçekten Medel, Boca Juniors’u çok seviyor. Hatta biliyorum ki Boca’ya geri dönmek istiyor. Türkiye’deki sözleşmesi sona erince Boca’ya ya da Catholic University takımına gidecek” dedi.

31 yaşındaki Medel’in Beşiktaş’la Haziran 2020’de bitecek. Ancak Şilili yıldız, sezon sonunda Beşiktaş’la yollarını ayırma konusunda bazı girişimlerde bulunmayı düşünüyor.

(Milliyet)