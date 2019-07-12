Medel Fransa yolcusu

Gelecek sezon teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro planlamasında yer almayan Şilili ön libero Gary Medel ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Ancak West Ham ile anlaşma sağlayamadığı öğrenilen Medel’e bir talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’nın, 33 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Mavi-Beyazlı ekibin Beşiktaş Yönetimi ile temaslarını sürdürdüğü ve görüşmelerin en kısa sürede sonuçlandırılacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.