Mecnun Otyakmaz: Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı

Süper Lig 'in 7'nci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Skordan memnun olduklarını söyleyen Otyakmaz, "Sezon başından beri moral açısından böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. bu haftaya nasip oldu. Hafta içi Malatyaspor galibiyeti ile takımın morali yerine gelmişti. Bu moral bugün sahaya yansıdı ve farklı kazanmayı bildik. İyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle ilk yarı çok topa sahip oldular. Golü yedikten sonra bir gevşeme oldu çok sakatları da vardı. İyi bir takımı bu şekilde yakalayıp yendiğimizden dolayı memnun olduğumu söylemek istiyorum. Bizim takımımızın iyi bir takım olduğunu, moralsiz başladığını, bir galibiyetle moral bulacağını biliyorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu. Malatya galibiyeti gerçekten çok iyi moral oldu. Bugün futbolcuların özgüvenleri çok yüksekti. Sahaya da skora da yansıdı. Memnunuz, arkadaşlarımızı ve taraftarlarımızı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ, BİZİM AVRUPA KUPALARINDA YAŞAMIŞ OLDUĞUMUZ SIKINTILARI YAŞIYOR"

Ligin 8'nci hafta maçında oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Otyakmaz, "Beşiktaş, bizim Avrupa kupalarında yaşamış olduğumuz sıkıntıları yaşıyor. Çok sayıda sakatları var. Hafta içi de Ajax karşısında ülkemizi temsil edecekler. Önemli bir karşılaşma. O karşılaşmada başarılar diliyoruz. Bu son sıkıntıları bizim karşımızda bizi daha iyi durumda gösteriyor. İnşallah oradan iyi bir sonuç alırız" diye konuştu.

DHA