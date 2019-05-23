Mecnun Otyakmaz: Bambaşka bir Sivas...

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, sezon değerlendirmesi, yeni sezon hedefleri, transferler çalışmaları ve teknik direktör konusunda konuştu. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Otyakmaz, “Tamer hoca ile başlamış olduğumuz macerada iyi futbol oynamamıza rağmen puanlar alamamıştık. Sonrasında Hakan Keleş değişikliğiyle ilk yarıyı istediğimiz yerde bitirmiş olsak da ligin ikinci yarısında fikstürün azizliğiyle az puan toplayarak son haftalara korkulu rüya görerek girdik. Şampiyon olan Galatasaray ile prestij karşılaşması var. Galatasaray’ı da şampiyonluğundan dolayı tebrik ederim. Şampiyon takımı yenerek taraftarımıza mutlu bir sezon sonu armağan etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Douglas’ın maliyeti yüksek’

Otyakmaz, takımın bu sezon dikkat çeken isimleri Douglas, Diabate ve Emre Kılınç hakkında da şunları söyledi: “Douglas ve Diabate bizim kiralık oyuncularımız. Son lig maçından sonra bizimle bir bağları kalmıyor. Önümüzdeki sezon kendileriyle devam edip edemeyeceğimiz kulüplerine bağlı. Douglas’ın da bonservisi elinde. Ona da bir takım teklifler var. Emre Kılınç ise sözleşmeli oyuncumuz. Kaburgasında bir kırık var ve ameliyat olması gerekiyordu, önümüzdeki sezona hazır olması için izin verdik. Diabate için ise son kamptan sonra hocamız isterse kulübüyle bağlantı kuracağız. Douglas’a teklifte bulunduk ancak transfer söylentileri nedeniyle yüksek maliyetler ortaya koyuyor.

‘Çok oyuncu gelecek’

“Yeni sezon öncesinde birçok oyuncunun sözleşmesinin bitmesinden dolayı yeni transferlerin fazla olacağını belirten Otyakmaz, “Sözleşmesi biten ve kiralık olarak takımda bulunan ve ayrılacak olan birçok oyuncumuz var. Yeni sezonda yepyeni bir Sivasspor olacak diyebilirim” açıklamasında bulundu.

‘Keleş kararını vereceğiz’

Sezonu teknik direktör Hakan Keleş ile tamamlayacak olan Sivasspor’da yeni sezon için son kararın yönetim kurulunun vereceğini vurgulayan Otyakmaz, “Son lig maçımızı oynadıktan sonra yapacağımız yönetim kurulu toplantısında bu soruya net bir cevap verebiliriz” dedi.