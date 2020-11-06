Mecnun Otyakmaz: Adalet gideceği yere er geç varır

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Futbolda Sözde Şike" davasında verilen kararların ardından açıklama yaptı.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından Başkan Mecnun Otyakmaz'ın imzasıyla "Adalet gideceği yere er geç varır" başlığıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

ADALET GİDECEĞİ YERE ER GEÇ VARIR...

3 Temmuz 2011 sabahı akıl almaz iftiralara uyandık. Bizlerin, camialarımızın ve ailelerimiz tüm değerleri yok sayı-larak, sporun en aşağılık suçu bize mal edilmek istendi. Hürriyetimiz kısıtlandı, camialarımız ve ailelerimiz manevi acılara sürüklendi. Masumiyetimize ve adalete güvenimiz ile ayakta kaldık. Terör örgütü mensuplarının uydurma iddialarını ve sözde ka-nıtlarını gördük.

İnancımızı yitirmedik, güvenimiz boşa çıkmadı. Kumpasçılar devletimizin temellerinin ne kadar sağlam oldu-ğunu gördüler.

Masum insanları lekelemenin suç olduğunu, her suçun ve suç-lunun bir gün mutlaka ortaya çıkacağını ve hak ettiğini alaca-ğını öğrendiler.

İlk gün söylediğimiz, söylemekten hiç vazgeçmediğimiz "Si-vasspor, Sivaslıların bize emanetidir." sözümüzü bugün de göğsümüzü gere gere, alnımızın akı ile tekrar ediyoruz. Bir kulüp şampiyon olur ama her kulüp temiz ve adil yarışabilir.

Sivasspor her zaman temiz ve adil yarışır. Sivas'a başkası yakışmaz.