MEB’den Zoom açıklaması! EBA uyarısı geldi!

Bizimde sizlerle paylaştığımız iddialara göre bazı öğretmenlerin hesaplarından 58.8 dolar tahsil edildi. Daha sonra aberi yazan kişi sosyal medyadan gelen sorular karşısında buna örnekler gösteremedi. MEB’den beklenen açıklama geldi.

MEB Zoom iddialarını yalanladı! EBA uyarısı yapıldı!

Öğretmenlerin kendi imkanları ile eriştikleri Zoom ve benzeri yazılımların, öğretmenlerin hesaplarından para çektiği gerekçesiyle, Milli Eğitim Bakanı’nın acil toplantı düzenlediği iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi.

EBA uyarısı yapıldı: “Canlı sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır.”

Canlı ders sırasındaki görüntülerin kişisel olduğu ve görsel kullanımının Bakanlık onayına tabi olduğu hatırlatıldı. Paylaşım yapılması gerektiğinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarındaki görsellerden istifade edilmesi istendi.

MEB’in açıklamasında ek olarak şu ifadelerde yer aldı;

“Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA canlı sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır.”