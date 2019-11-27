MEB ve TESFED’den önemli iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) arasında, öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirmek, teknolojinin zararlarından sportif ve pedagojik yaklaşımlarla uzak tutmak ve akademik olarak geliştirmek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye’de esporun gelişimi ve gençlerin doğru yönlendirilmesi için önemli bir adım olan protokole ilişkin TESFED’den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir süredir devam eden istişareler sonucu imzalanan iş birliği protokolü, ulusal ve uluslar arası espor turnuvaları düzenlemek, broşür, kitapçık, tanıtım filmi benzeri materyaller hazırlamak dahil çeşitli çalışmalar yapılmasını öngörüyor.

Turnuva platformu olarak tercih edilecek oyunları belirlemek amacıyla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Öğretim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlükleri ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve TESFED temsilcileriyle bir Teknik Kurul oluşturulacak.

Dijitalleşme ve teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendime yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanan protokol, Bakanlığa bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak, öğrencileri uygun mecra, platform ve içeriklerle buluşturmak, dijitalleşme ve teknoloji kullanımı konusunda bilinçlendirmek, teknolojinin zararlarından sportif ve pedagojik yaklaşımlarla uzak tutmak ve akademik olarak geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin usül ve esasları kapsıyor.

Öğrenciler geleceğin meslekleri ile ilişkilendirilecek

Söz konusu protokol, öğrencilerin espor aktiviteleri aracılığıyla sosyalleşmesi, madde bağımlılığından uzak tutulması, sosyal, bilişsel, duygusal beceriler edinmesi, takım kurma, takımda görev alma, takım içi iletişim, yapıcı rekabet, stres yönetimi, stratejik düşünce geliştirme ve planlama yapma gibi yetkinlikler edinmesi, espor aktiviteleri sonucunda elde edilecek verilerin öğrencilerin gelişim süreçlerinde değerlendirilmesi amacı taşıyor.

Espor kültürünün oluşturulması için çeşitli tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin yapılması planlanan protokol ile ayrıca, öğrencilerin espor ekosistemine ait yayıncılık ve sunuculuk faaliyetleri ile yerli ve milli oyun tasarımı ve geliştirme gibi çalışmalarda etkin görev almasının sağlanması, espor kültürünün yazılım ve donanım geliştirme, inovasyon, simülasyon, tasarım, savunma sanayi teknolojileri, dijital yayıncılık, proje yöneticiliği, girişimcilik, halkla ilişkiler ve marka yönetimi gibi geleceğin meslekleri ile ilişkilendirilmesi kariyer planlamalarına yardımcı olunmasının sağlanması amaçlanıyor.

Protokol çerçevesinde, espor turnuvaları düzenlenmesi, ülke içindeki ulusal turnuvanın yanı sıra dünya çapında liseler arası bir turnuva gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılması turnuvalarda başarı kazanan öğrencilerin ödüllendirilmesi, protokol kapsamındaki yarışmaları MEB ve TESFED’in müştereken yürütmesi öngörülüyor.





Türkiye’de 1 milyon genç espor ile ilgileniyor

TESFED rakamlarına göre, Türkiye’de 1 milyonun üzerinde liseli genç espor ile ilgileniyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor gibi Türkiye’nin önde gelen spor kulüplerinin espor takımları bulunuyor. E-spor, dünyanın birçok ülkesinde çocukları, gençleri ve aileleri; dijital konularla ilgili her alanı sportif kültürle bağdaştırarak bilinçlendirmek, dijital dünyada güvenli bir şekilde var olunması konusunda uyarmak, çocukların dijital becerilerini geliştirmek amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor.



