MEB ile TTF iş birliği | Öğretmenler başarılı tenisçiler yetiştirecek

MEB ile TTF arasında bu yılın Haziran ayında imzalanan iş birliği protokolünde, ulusal ve uluslararası tenis karşılaşmalarında Türkiye'yi başarıyla temsil edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik fiziksel ve eğitsel altyapı çalışmalarının oluşturulması hedef olarak belirlenmişti. Çocukların ve gençlerin tenis sporuna erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyen protokol kapsamında beden eğitimi öğretmenlerine "tenis antrenörlüğü" eğitimleri ile antrenörlük belgelerinin verilmesine ilişkin başlatılan çalışmalar yaz boyunca sürdü. Bu kapsamda, MEB ile TTF arasındaki iş birliği protokolü ilk meyvelerini vermeye başladı. Protokol kapsamında, 29 Temmuz - 2 Ağustos'ta beden eğitimi öğretmenlerine Ankara Mamak Efe Güray Tenis Akademisinde, Tenis Federasyonu uzman antrenörleri tarafından "Mikro-Mini Tenis Eğitimi Kursu-1" verildi. İkinci aşamada 81 ilde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine 16-21 Eylül'de Ankara Mamak Efe Güray Tenis Akademisinde, Tenis Federasyonu uzman antrenörleri tarafından "1'inci Kademe Yardımcı Tenis Antrenörlüğü Kursu" düzenlendi. Belgelerin takdim töreninde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Efe Güray Eğitim ve Spor Vakfı Başkanı Nizamettin İren ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız yer aldı.

DURMUŞ: HEDEFİMİZ YAPABİLECEKLERİMİZDEN HİÇ VAZGEÇMEMEK OLMALI

Ülkenin her bölgesinde tenisin oynanabileceği inancıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitimde iş birliği protokolü kapsamında Efe Güray Tesislerinde 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte eğitimin ilk etabını başarıyla tamamladıklarını söyleyerek söze başlayan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, "Sizler 81 ilden bir inançla ve hevesle geldiniz. Sizler de isterseniz her bölgede, her lokasyonda şampiyonlar çıkarabiliriz. Hedefimiz yapabileceklerimizden hiç vazgeçmemek olmalı. Bu ülkenin genç nüfusunu ve sporun birleştirici gücünü hepimiz göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

"ULUSLARARASI BAŞARI ELDE ETMİŞ SPORCULARLA BİRLİKTE OLACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM"

Tenisin kendi adaletini kendi sağlayabilecek insanlar yetiştirdiğine değinen Durmuş, "Topun topuğunun ucu kadar içerde olduğunu gören oyuncumuz rakibine hakemsiz oynadığı bir maçta puanı vermek zorunda. Bu da çocuklarımızı anında karar verme yeteneğini geliştirip kendiyle başa çıkabilme, doğruyla yüzleşebilme ve kaybettiği zaman onu tekrar alabilme yetisine sahip yetişiyor. Tenisle başlayan süreç gelecekte tüm yaşamında çocuğu doğru yönlendiriyor, hak hukuk adalet anlamında da kendisini çok iyi ifade edebilmesini ve kriz anında durumu en iyi çözebilen kişi olmasını sağlıyor. Kortlarda dünyaca ünlü tenisçiler 10 hakemle hata yapılan yerlerde hakeme rağmen rakibine sayıyı verebilen sporcular. Biz de böyle sporcular yetiştirmek istiyoruz. Birer temsilcimiz olarak sizler bu ilkeyi uluslararası hedeflere taşıyacak kişilersiniz ve bu işi gerçekten gönüllülerle yapacağız. Sizler görevlisiniz ancak bu işi gönülden sahiplenirsek yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Gelecekte sizlerin yetiştirdiği uluslararası başarı elde etmiş sporcularla birlikte olacağımıza inancımız tamdır. İyi ki geldiniz sizlere minnettarım" diye konuştu.

NUMANOĞLU: ALTYAPI VE EĞİTİM SÜREÇLERİNDE FEDERASYONUN DESTEĞİ SON DERECE MEMNUNİYET VERİCİ

Bu protokolle spor liselerinde ve diğer okullardan isteyen beden eğitimi öğretmenlerinin de tenis antrenörlüğü eğitimlerini tamamlayabileceklerini söyleyen MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, "Bunun yanında tüm illerde belirlenen okullarda mini tenis sahaları yapılacak ve gerekli ekipmanlar da temin edilecektir. Ayrıca tüm spor liselerimizin tenis ile ilgili altyapı ve eğitim süreçlerinde tenis federasyonu tarafından destek verilecek olması tarafımızdan son derece memnuniyet verici olarak bulunmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle başta TTF Başkanı Cengiz Durmuş ve Efe Güray Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nizamettin İrem olmak üzere destek veren tüm paydaşlarımıza öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

YILDIZ: TENİS, ÖĞRENCİLERİMİZE MÜFREDATLA KAZANDIRMAK İSTEDİĞİMİZ ÖZELLİKLERİ KOLAY YOLDAN AKTARIYOR

45 yaşında tenise başladığını ve 10 yıldır raketi elinden düşürmediğini aktaran Özel Öğretim Genel Müdürü Muammer Yıldız ise "Başka sporlarla kıyaslandığı zaman tenis bir tutku derecesinde sporun en kıymetli alanlarından bir tanesi. Tenis aslında öğrencilerimize müfredatta da bulunan bizim kazandırmak istediğimiz özellikleri kolay yoldan aktarıyor. Bu protokol çocuklarımızın geleceği için çok kıymetli. Bu açıdan Federasyon Başkanımızı, kulüp yönetimini, Sayın Bakanımızın vizyonuna uygun bir şekilde çalışan sayın genel müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

ÖZEL: TENİS SPORUNUN YAYGINLAŞMASINI AMAÇLIYORUZ

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ise tenisin yaygınlaşmasını amaçladıklarını ifade ederek, "MEB ve TTF arasında ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek gençlerin eğitsel ve fiziksel altyapılarını oluşturmak tenis sporunu sevdirmek tenis sporuna ilgilerini arttırmak ve tenis sporunun yaygınlaşmasını sağlamak için düzenlediğimiz kursumuz yarın tamamlanacaktır. Kursun Mamak'ta düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletiyorum" dedi.

DHA