BCL’de mücadele eden Beşiktaş Sompo Sigorta’nın, iki NBA şampiyonluk yüzüğü bulunan oyuncusu James McAdoo, BCL’nin internet sitesine açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Sompo Sigorta ve İstanbul’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten McAdoo, NBA deneyimlerini, Avrupa’ya alışma sürecini ve Beşiktaş Sompo Sigorta ile ligde ve BCL’deki hedeflerini anlattı.

Gittiği kulüplerdeki arkadaşlarının kendisine sıkça NBA ve Golden State Warriors’daki dönemlerini sorduğunu belirten McAdoo, şampiyonluk yüzükleriyle övünmediğini ve yüzükleri kasada sakladığını belirterek, “Eğer ileride çocuklarım babalarının NBA'de oynayıp, iki şampiyonluk kazandığına inanmazlarsa, belki o zaman yüzükleri çıkartıp onlara gösteririm” dedi.

Efsanevi Golden State kadrosuyla 2015 ve 2017 yıllarında kazandığı NBA şampiyonluklarındaki deneyimleri hakkında ise McAdoo, “Üç yıl boyunca Warriors için oynadım. Bir şeyi üç yıl boyunca yaparsanız, tabii ki anlatacak birçok hikayeniz olur. Ben bu deneyimleri ve hikayeleri alıp onları bulunduğum yerlere getirmeye çalışıyorum. Bu yüzden Beşiktaş’taki takım arkadaşlarıma, Warriors’taki eski bir takım arkadaşının bana söylediği şeyleri anlatabilirim ama bunu yaptığımda bunun sebebi hiçbir şey hakkında övünmek istemem değil, sadece deneyimlerimi aktarmak” şeklinde konuştu.

NBA’de geçirdiği dönemde en unutamadığı anı da anlatan 26 yaşındaki oyuncu, “Çaylak yılımda, finallerin 6’ncı maçı için Cleveland'daydık ve NBA şampiyonu olduğumuz an, üzerinde üç sıfır bulunan saate baktım. Steph [Curry] topu havaya attı, ailem ve eşim hemen arkamdaydı ve koltuklarından inerek sahaya geldiler. Sadece onlara bakıyordum ve bu benim için bir rüya gibiydi. Asla unutamayacağım bir andı. Bu, küçük bir çocukken hayalini kuracağınız bir şey. Kaç kişi, hangi sıklıkla 'çocukluk hayalim gerçekleşti' diyebilir? Hala o takım arkadaşlarımın birçoğu ile iletişim halindeyim, bazıları şimdi farklı takımlarda ya da emekli oldu. Bunu yapabildiğim için minnettarım. Şu anda 26 yaşındayım ve şu ana kadar NBA'de dört yıl oynayıp, üç kez NBA Finalleri'ne gidebildim. Bizler çok çalışıyoruz, taraftarlar bizi sahada sadece 40 dakika görüyorlar. Hayatımız boyunca saatlerce antrenman yapıyoruz. Bu yüzden, o dönemlerde çok fazla oynayamamış olsam da, bu pozisyonda olduğum için çok minnettarım. Umarım burada daha fazla başarı yaşayabilirim, hayalim Beşiktaş’ta bir şampiyonluk daha kazanmak” dedi.

İlk olarak geçen yıl Avrupa'da, Auxilium Torino'da bir sezon forma giyen ve ardından Beşiktaş'a gelen McAdoo, Avrupa’ya, oyun kurallarına, Beşiktaş ve İstanbul’a uyum sürecinden de bahsederek şu açıklamalarda bulundu:

“Hem annem ve babam yurtdışında profesyonel basketbol oynadı, hem de birçok insanın bildiği gibi Bob amcam uzun bir süre NBA'de oynadı ve Avrupa’ya geldi. Bu yüzden NBA olmasa da, Avrupa’nın her zaman yapabileceğim bir şey olduğunu biliyordum. Buradaki rekabet seviyesi harika, harika ligler var, bu yüzden fırsat geldiğinde tereddüt etmedim. Ama Avrupa'da oynamak alışmak zaman alıyor ve kesinlikle herkesin yapabileceği bir şey değil. Bazı oyuncular buraya Amerika'dan geliyorlar ve iki-üç ayda geri dönüyorlar. Bu yıl nihayet kuralların çoğunda rahatım. Buradaki oyunu çok seviyorum. Bazı kurallardan gerçekten hoşlanıyorum ama çok zor olan şeyler de var. Avrupa'daki oyun NBA'den çok farklı, ama güzel.”

“İstanbul'da olmak ve Beşiktaş için oynamak harika, burayı çok seviyorum. Beşiktaş çok iyi bir kulüp ve burada harika takım arkadaşlarım var. Oynamaktan ve süre almaktan zevk alıyorum. NBA'de bazen haftalarca oynamadığım dönemler oluyordu. Çünkü gerçekten çok iyi bir takımda ve Draymond Green gibi NBA yıldızlarının arkasında oynuyordum. Bu durum bir basketbolcu için zor, çünkü her zaman oynamak istiyorsunuz.”

Ribaund ve verimlilikte Beşiktaş’ın önde gelen isimlerinden olan McAdoo, her iki istatistik kategorisinde de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk 10'unda yer alıyor. McAdoo, sahada sergilediği istatistiklere yansımayan yetenekleri sorulduğunda ise, “Sahada yaptığınız bazı şeyler, yere atlamak ya da kontrolü ele almak ya da sadece topu açıktaki takım arkadaşına atabilmek gibi maçı kazandıracak hareketler istatistiklerde gözükmez. Steph Curry, Kevin Durant veya Klay Thompson'ın tüm puanları alabileceği bazı maçları vardı. Ancak onlar belki bir maçta hiç sayı almadılar ama hala oyundalardı ve takımın kazanmasına yardımcı oldular. Ben de bu deneyimleri bulunduğum gerçekten iyi takımlardan almaya ve geldiğim her takıma getirmeye çalışıyorum. Bu Beşiktaş'ta yapmak istediğim şey. Çünkü herkes kazanmak istiyor, biz kazanırsak her şey daha iyi oluyor. Eğer sonunda maçı kaybedeceksek, o maçta double double yapmak istemiyorum. Sadece takımımın kazanmasına yardım etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde, 3 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak şu anda D Grubu’nda 7’nci sırada bulunan Beşiktaş Sompo Sigorta’nın, son 16’ya kalmak için önünde 5 maçı olduğu hatırlatıldığında McAdoo, hala şansları olduğunu belirterek, “Taraftarlarımızın hayal kırıklığını anlıyorum, hem Türkiye liginde, hem de BCL'de kesinlikle daha fazla galibiyet almalıyız. Bu durum biraz sinir bozucu evet ama ben sahada kendi adıma sadece kendi hareketlerimi kontrol edebilirim. Ben de her gün sahaya çıkıp olabildiğince mücadeleci oynamaya çalışıyorum. Hayalim, sezon sonunda her iki ligde de play-off'larda oynamak. Umarım bunu yapma fırsatımız olur. Elbette zor çünkü her iki ligde de çok fazla iyi oynadığımız maçı kaybettik, ama bu da basketbolun bir parçası. Taraftarlarımıza bize verdikleri destek ve sabırları için çok teşekkür ediyorum. Bazı zorluklar yaşadık, ama daha iyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda kendimizle ve sezon sonuna kadar başardıklarımızla gurur duyacağız. Şu anda bulunduğumuz nokta bizim için son değil. İşleri yoluna koymanın bir yolunu bulacağız” dedi.