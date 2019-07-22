Mbwana Samatta’ya kiralama formülü

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, uzun bir süredir gündemde yer alan Mbwana Samatta transferinde önemli gelişmeler kaydetti. Mbaye Diagne’yi gönderip Radamel Falcao’nun yanına bir isim daha eklemeyi planlayan Aslan’ın 26 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Bu doğrultuda Sarı- Kırmızılılar’ın hedefinin, Tanzanyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu öğrenildi.

Bonservisi pahalı geldi!

Galatasaray Yönetimi’nin ilk planı, Samatta’yı bonservisiyle kadrosuna katmaktı. Ancak Genk’in 10 milyon Euro talep etmesi ve pazarlıkların çıkmaza girmesi sonucunda bu transferin rafa kaldırılması bekleniyordu. Belçikalı oyuncuyu kiralamayı hedefleyen Sarı- Kırmızılılar, pazarlıkları böylece gelecek sezona bırakmayı planlıyor. Fatih Terim’in de çok istediği 26 yaşındaki santrfor için her şeye rağmen son ana kadar çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.