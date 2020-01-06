‘Mbokani için teklif almadık’

Bu nedenle uygun bir bedelle golcü arayışında bulunan yönetimin, Dieumerci Mbokani’ye kancayı attığı öne sürülmüştü. 34 yaşındaki forvetin takımı Antwerp’ten konuyla ilgili açıklama geldi. Yönetici Sven Jaeques, “Çıkan haberleri biz de gördük. Ancak şu ana kadar bize herhangi bir teklif gelmedi. Mbokani’yi sezon ortasında kaybetmek istemiyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu” dedi. Demoktarik Kongolu futbolcu 27 resmi maçta 19 gole imza atarken 9 da asist yaptı.

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