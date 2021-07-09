Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , Rennes'in Senegalli golcüsü M'Baye Niang için devreye girdi. Fransız ekibi ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde transferi noktalamak istediği öğrenildi. Son dakika transfer gelişmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, google üzerinden 'M'Baye Niang kimdir, kaç yaşında? M'Baye Niang nereli ve hangi takımlarda oynadı?' sorularına yanıt aramaya başladı. Caen'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Niang, 2012'de Avrupa devi Milan'a imza atmış ancak beklentileri karşılamakta zorlanmıştı. Kiralık serüvenlerinin ardından ülkesine Rennes formasıyla dönüş yapan Senegalli'nin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

M'Baye Niang kimdir, kaç yaşında? M'Baye Niang nereli ve hangi takımlarda oynadı?

M'Baye Niang, 19 Aralık 1994'te Fransa'nın Meulan ilinde dünyaya geldi. Senegal asıllı olan yıldız forvet, kariyerine Caen'de başladı. Burada dikkatleri üzerine çeken ve 17 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Niang, Ağustos 2012'de Avrupa devi Milan'a imza attı.

3.3 milyon Euro bonservisle gittiği Milan'da 1.5 yıl geçiren Senegalli, beklentilerin uzağında kaldı. Ocak 2014'te Montpellier, Ocak 2015'te Genoa'ya kiralanan Niang, Haziran 2015'te Milan'a döndü.

1.5 yıl Çizme'de kalan yıldız oyuncu, forma şansı bulmakta zorlanınca yine kiralık gitti ve Ocak 2017'de Watford'un yolunu tuttu.

Sezonun tamamlanmasıyla Milan'ın yolunu tutan Senegalli forvet, Ağustos 2017'de gittiği Torino'da kaldı ve Milan'a dönmedi. Torino, Temmuz 2018'de Niang'ın bonservisini Milan'dan 12 milyon Euro karşılığında aldı.

Milan'da toplam 79 resmi maça çıkan Niang, 12 gol, 9 asistle skora katkı sağladı. Torino'ya imzasının ardından ardından ülkesine Rennes formasıyla dönüş yapan 26 yaşındaki oyuncunun Temmuz 2019'da bonservisi 15 milyon Euro karşılığında alındı.

1.5 yıl forma giydikten sonra Şubat 2021'de kısa süre Al Ahli'ye kiralanan Niang, sezonun tamamlanmasıyla takımına döndü.

Caen'de 30 maçta 5 gol, 3 asist, Milan'da 79 maçta 12 gol, 9 asist, Montpellier'de 22 maçta 5 gol, 2 asist, Genoa'da 14 maçta 5 gol, 3 asist, Watford'da 16 maçta 2 gol, 2 asist, Torino'da 29 maçta 4 gol, 3 asist, Rennes'de 92 maçta 30 gol, 9 asist, Al Ahli'de 5 maçı skora katkı sağlayamadan tamamlayan Niang'ın güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro.

1.88 boyunda olan M'Baye Niang, 2017'den beri Senegal A Milli Takım forması da giyiyor. 26 yaşındaki forvet, milli formayla çıktığı 15 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.