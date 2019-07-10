Mbaye Diagne’ye İngiliz kancası

Galatasaray’daki geleceği henüz netleşmeyen Mbaye Diagne için flaş bir iddia ortaya atıldı. Geçen sezon ligde 30 kez fileleri havalandıran Senegalli oyuncu için İngiliz ekipleri Brighton, Southampton ve Crystal Palace’ın devreye girdiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan’a gitmeye sıcak bakmayan 28 yaşındaki futbolcunun, İngiltere’ye ise transfer olabileceği konuşuluyor. Yönetimin ise 10 milyon Euro’nun üzerinde gelecek her teklifi değerlendireceği öğrenildi.

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