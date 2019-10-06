Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, kendi liginde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Mavi Siyahlılar, 9. haftada kendi sahalarında ağırladıkları Gent'i 4-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürürken takımın son golünü transfer döneminin son gününde Sarı Kırmızılılar'dan kiralanan Mbaye Diagne kaydetti.

Kronometreler 90+2'yi gösterirken kullanılan köşe vuruşunda topu önünde bulan Senegalli santrfor, böylece yeni takımında çıktığı 5'inci maçında 3'üncü golünü kaydetti. 27 yaşındaki yıldız ismin gol sevinci sırasında taraftarın içkisini yudumlaması ise sosyal medyayı salladı. Brugge'ün diğer sayıları ise Hans Vanaken, Krepin Diatta ve Emmanuel Dennis'ten geldi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler