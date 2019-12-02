Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son anlarında Club Brugge'a kiraladığı Diagne'nin başı beladan kurtulmuyor.

Belçika'ya adeta birbirine katan Senegalli oyuncunun son vukuati ise sigortasız araç kullanmak oldu.

Belçika'da yayın yapan Nieuwsblad'ın haberine göre Son model spor aracıyla sigortasız olarak trafiğe çıkan Diagne, takımdan men edildiği gibi trafikten de men edildi. Mbaye Diagne'nin bağlanan aracı, ancak sigortasını yatırdıktan sonra kendisine geri verilecek.

Diagne, spor otomobillere düşkünlüğüyle biliniyor ve Instagram hesabından sık sık araçlarıyla beraber fotoğraf paylaşıyor.

B Takım'a gönderilmişti

Mbaye Diagne son olarak Galatasaray-Club Brugge maçını izlemek için Brugge kulübünden habersiz şekilde İstanbul'a gelmiş ve iddialara göre Abdürrahim Albayrak'ın locasında karşılaşmayı takip etmişti.

Kulüpten izinsiz yaptığı bu hareket, zaten kadro dışı kalan Diagne'nin B Takımı'na gönderilmesiyle sonuçlandı. Böylece Diagne'nin artık A Takım antrenmanlarına, toplantılarına ve yemeklerine girmesi de artık yasaklanmış oldu.