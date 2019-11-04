Mbaye Diagne'den ilginç açıklama: Mario Balotelli...
Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika basınına ilginç açıklamalarda bulundu. Kendisini İtalyan golcü Balotelli'ye benzettiğini ifade eden Diagne, ''Takım arkadaşlarımdan bana Mario demesini istiyorum. Bu doğru ama onun kadar golüm yok” dedi.
Galatasaray'dan Club Brugge’a kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, Belçika basınına ilginç açıklamalarda bulundu.
Yeni takımında çıktığı 6 lig maçında 4 gol atan Diagne, “Kendimi Balotelli’ye benzettiğim için takım arkadaşlarımdan bana Mario demesini istiyorum. Bu doğru ama onun kadar golüm yok” dedi.
Diagne, son Kortrijk maçında kaçırdığı gollerle ilgili ise, “Takıma geç katıldım. Daha çok çalışmalıyım” yorumu yaptı.
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