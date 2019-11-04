Galatasaray'dan Club Brugge’a kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, Belçika basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

Yeni takımında çıktığı 6 lig maçında 4 gol atan Diagne, “Kendimi Balotelli’ye benzettiğim için takım arkadaşlarımdan bana Mario demesini istiyorum. Bu doğru ama onun kadar golüm yok” dedi.

Diagne, son Kortrijk maçında kaçırdığı gollerle ilgili ise, “Takıma geç katıldım. Daha çok çalışmalıyım” yorumu yaptı.

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