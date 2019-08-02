Aslan’a Diagne müjdesi... Finansal Fair-Play yaptırımı nedeniyle sattığı oyuncu bedeli kadar takviye yapabilen Sarı-Kırmızılılar, Senegalli golcüden gelecek parayı bekliyordu. Tecrübeli futbolcunun son olarak Suudi Arabistan kulübü Al Rayyan’la el sıkıştığı öğrenildi. Hatta Diagne’nin bavullarını topladığı, bugün Arabistan’a giderek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi. Afrika Kupası’nda Senegal ile final oynadığı için Cezayirli Feghouli ile birlikte henüz takıma katılmayan Diagne’nin, doğrudan Arabistan yolunu tutarak yeni takımına imza atması bekleniyor.

Büyük katkı sağlayacak

Sarı-Kırmızılılar, Diagne’den gelecek 14 milyon Euro ile Finansal Fair-Play’de önemli ölçüde kâra geçecek. Bu parayla hem Falcao hem de ön libero transferi gerçekleşecek. Böylece Galatasaray’ın eli bir hayli güçlenmiş olacak. FFP dengesinin tamamen sağlanması için ise kulübün önünde sezon sonuna kadar süre var. Yani devre arasında yapılacak oyuncu alım satımıyla da kâr zarar açığı kapatılabiliyor.