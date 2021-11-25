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Mbaye Diagne: Roma'ya kafamız dik bir şekilde gideceğiz

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 4-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, ''Roma’ya lider olarak ve kafamız dik bir şekilde gideceğiz. Kazanacağımızdan eminim ve orada da Allah bize yardımcı olacak.” şeklinde konuştu.

25 Kasım 2021, Perşembe 23:39 Son Güncelleme:
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Mbaye Diagne: Roma'ya kafamız dik bir şekilde gideceğiz

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray 'da Mbaye Diagne, 90 dakika sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galibiyete katkı verdiğinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Diagne, şu ifadeleri kullandı:

'Roma’ya lider olarak ve kafamız dik bir şekilde gideceğiz'

“Bu akşam çok mutluyum, takımıma yardımcı oldum. Aldığımız sonuçtan dolayı da çok mutluyum. Allah yolumuzu açtı diyebiliriz. Zorlu bir maç olacak. Roma’ya lider olarak ve kafamız dik bir şekilde gideceğiz. Kazanacağımızdan eminim ve orada da Allah bize yardımcı olacak.” şeklinde konuştu.


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