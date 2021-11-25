UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray 'da Mbaye Diagne, 90 dakika sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galibiyete katkı verdiğinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Diagne, şu ifadeleri kullandı:

'Roma’ya lider olarak ve kafamız dik bir şekilde gideceğiz'

“Bu akşam çok mutluyum, takımıma yardımcı oldum. Aldığımız sonuçtan dolayı da çok mutluyum. Allah yolumuzu açtı diyebiliriz. Zorlu bir maç olacak. Roma’ya lider olarak ve kafamız dik bir şekilde gideceğiz. Kazanacağımızdan eminim ve orada da Allah bize yardımcı olacak.” şeklinde konuştu.





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