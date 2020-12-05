Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı. Bu karşılaşmada gol perdesini açan Mbaye Diagne maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Diagne'nin sözleri:

Benim için gol atmak çok önemli. Ancak daha önemlisi Galatasaray'ın galip gelmesi. Ayrıca Fatih Terim döneminin 1000. golünü atmaktan dolayı da çok mutluyum.

5. golümü atmaktan ötürü mutluyum. Bu golü Senegal Milli Takımı'nda bize ağabeylik yapan Diop'a armağan ettim. O bizim için ülkemizde çok şey yaptı.