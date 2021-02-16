Günümüzde yediden yetmişe herkes futbola ilgi duyuyor. Başta erkekler olmak üzere herkes tarafından takip edilen futbol dünyası için birbirinden yetenekli futbolcular yetişiyor. Çeşitli futbol kulüpleri arasında gerçekleşen müsabakalar sonucunda en başarılı takımlar ve en başarılı futbolcular belirleniyor. O nedenle müsabakalarda yer alan futbolcular da başarılar elde ettikleri takdirde kariyerlerinde önemli çıkışlar yakalayabiliyorlar. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ise dünyaca ünlü futbolcular arasında yer alıyor.

Mbaye Diagne kimdir, nereli?

Dünya çapında tanınan başarılı futbolcu Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 yılında Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya geldi. 1, 93 metre boyunda olan Mbaye Diagne santrafor mevkiinde görev yapıyor. Senagalli milli futbolcu olan Mbaye Diagne aynı zamanda Süper Lig takımlarından olan Galatasaray 'da da forma giydi. Küçük yaşlarından itibaren futbol oynayan Mbaye Diagne Galatasaray'da 90 numaralı formayı giydi. Dahar'da doğan Mbaye Diagne futbol kariyerine İtalya'da başladı.

Mbaye Diagne kaç yaşında?

Başarılı futbolu ile göz dolduran Mbaye Diagne 28 Ekim 1991 yılında Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya geldi. 29 yaşında olan başarılı futbolcu Süper Lig'de Galatasaray ve Kasımpaşa'da da top koşturdu. Genç yetenek Mbaye Diagne profesyonel kariyerine 2010- 2012 yılları arasında Brandizzo takımında oynayarak 30 maça çıktı. Diagne bu maçlarda toplam 27 gol attı. Dakarlı futbolcu Mbaye Diagne 2012- 2013 sezonunda Bra futbol takımında forma giydi Başarılı bir performans sergileyen futbolcu 29 maçta toplam 23 gol attı. Başarılı futbolcu 2013- 2015 yıllarında Juventus futbol takımına transfer oldu. Sonrasında ise Ajaccio, Lierse, Al- Shabab ve Westerio takımlarına kiralandı.

Dünya genelinde pek çok kulüpte forma giyen Mbaye Diagne belli bir süre Türkiye'de de forma giydi. Senegalli başarılı futbolcu Mbaye Diagne 2018 yılında Kasımpaşa futbol takımına transfer oldu. 2018- 2019 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyen Mbaye Diagne çıktığı 34 maçta toplam 32 gol attı. Senegalli başarılı futbolcu Mbaye Diagne 2019 sezonunda Galatasaray futbol takımında forma giydi.

Senegalli başarılı futbolcu Mbaye Diagne Türkiye Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'ya gelmeden önce 2016- 2017 yılında Tianjin Teda futbol kulübünde oynadı. Bu takım ile 44 maça çıkan başarılı futbolcu 16 gol attı. Çin Süper Ligi takımlarından olan Tianjin Teda futbol kulübünde forma giyen Senegalli başarılı forvet 16 gol atarak başarılı bir sezon geçirdi. Mbaye Diagne devre arasından takımından ayrılıp Türkiye'ye geldi. Mbaye Diagne 2017- 2018 devre arasında Kasımpaşa futbol kulübüne transfer oldu.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

Dünyanın pek çok ülkesinde birbirinden farklı futbol takımlarında oynayan Mbaye Diagne Türkiye'de Süper Lig'de de top koşturdu. 2018- 2019 sezonunda Kasımpaşa futbol kulübünde forma giyen başarılı futbolcu Mbaye Diagne Kasımpaşa futbol kulübünde 34 maça çıkarken toplam 32 gol attı. Bu takımın ardından ise başarılı forvet 2019 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray2da 24 maça çıkan Mbaye Diagne toplam 14 gol attı. Senegalli başarılı forvet Mbaye Diagne 2019- 2020 sezonu için Club Brugge futbol kulübüne kiralandı. Başarılı futbolcu Mbaye Diagne 2020- 2021 sezonunda Galatasaray'a yeniden dönüş yaptı, devre arasında Premier Lig ekibi WBA'ya kiralandı.

Mbaye Diagne'nin maaşı ne kadar?

Başarılı forvet Mbaye Diagne Galatasaray ile 31 Ocak 2019 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeli ile sözleşme imzaladı. Galatasaray'da 2018- 2019 sezonunu 30 gol ile tamamlayan Mbaye Diagne Galatasaraylı futbolcu Gomis'in rekorunu kırarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Galatasaray, Diagne için Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ödedi. Diagne'nin yıllık kazancı 2.2 milyon euro.

Mbaye Diagne Kulüp Kariyeri

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne Dakar'da dünyaya geldi. Kariyerine İtalya'da başlayan başarılı futbolcu 2010 yılında düzenlenen Brandizzo'da çıktığı 30 maçta 27 gol attı. 2012 yılında ise Serie D takımları arasından AC Bra'ya geçen Diagne 29 maçta 23 gol atarak başarısını da sürdürdü.

Mbaye Diagne Juventus Kariyeri

Bra'daki başarılı kariyeri ile dünya çapında ilgi gören Mbaye Diagne Juventus teknik direktörü Antonio Conte'nin de dikkatini çekti. Dünya çapında bilinen bir takım olan Juventus futbol kulübüne transfer olan Mbaye Diagne Juventus forması ile hiç maça çıkmadı. Senegalli futbolcu bu dönem Ajaccio, Lierse, Al- Shabab ve Westerio futbol takımlarında forma giydi.