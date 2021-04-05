Bonservisi Galatasaray 'da bulunan ve İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından Calciomercato'ya konuşan Diagne, "İngiltere Premier Lig’de sert futbol var. Ancak alışmakta zorluk çekmedim. Daima kendini hazır tutmalısın ve koşmalısın. West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. Sonrasına bakarız" dedi.

"Geri dönmek istiyorum"

2013-2015 yılları arasında Juventus forması giyen Senegalli futbolcu, birgün İtalya'ya dönmek istediğini dile getirdi ve "Juve için bir daha yerim olmayacağını biliyordum, seviye gerçekten çok yüksekti ve o yüzden şansımı kaçırmak istemedim. Er ya da geç İtalya'ya teşekkür etmek için geri dönmek istiyorum, birçok arkadaşımı orada bıraktım. İtalya, futbolun benim için bir şey olabileceğini anlamaya başladığım yer" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne, röportajının sonunda Serie A'dan bazı teklifler aldığını ancak gelen tekliflere ikna olmadığını dile getirdi.





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