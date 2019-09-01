Mbaye Diagne imzayı atıyor!

Aylardır peşinden koştuğu Radamel Falcao'nun transferinde mutlu sona ulaşmayı başaran Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Senegalli golcünün çok kısa bir süre içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Belçika ekiplerinden Anderlecht'in önümüzdeki saatlerde 27 yaşındaki santrforun transferini resmiyete kavuşturacağını yazdı. Haberde yıldız futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı kaydedildi.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de fileleri 30 kez sarsarak gol krallığına ulaşan ve lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanına sahip olan Diagne'nin bonservisi için Kasımpaşa'ya toplamda 13 milyon euro ödemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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